В Челябинске запускают курсы управления беспилотниками

Челябинский юридический колледж и компания «Технопорт» начнут проводить курсы обучения операторов беспилотников. Об этом сообщают в администрации областного центра. Старт образовательной программы намечен на 24 июля. Обучение дает возможность узнать «все о беспилотниках, в том числе и о тех, которые используются в зоне СВО», информируют в мэрии.

Для контрактников курсы будут бесплатными, для всех остальных стоимость составит 12 тыс. руб.

Обучающиеся должны быть совершеннолетними и иметь среднее специальное образование. Тех, кто пройдет курсы и отправится на службу в армию, направят в подразделения беспилотных летательных аппаратов.