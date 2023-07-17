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Наталья Котова поручила прочистить все ливневки перед дождями

На аппаратном совещании 17 июля в администрации Челябинска глава города Наталья Котова дала поручение подготовить ливневые стоки к дождям. Во вторник синоптики обещают обильные осадки.

«Дайте команду прочистить все ливневки, посмотреть все места подтопления»,- обратилась мэр к своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову.

Кроме того, Наталья Котова дала указание составить список мест, где затопления наиболее вероятны.

Также глава Челябинска распорядилась доложить об уже проведенных работах по решению проблемы затопления.

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