Наталья Котова поручила прочистить все ливневки перед дождями

На аппаратном совещании 17 июля в администрации Челябинска глава города Наталья Котова дала поручение подготовить ливневые стоки к дождям. Во вторник синоптики обещают обильные осадки.

«Дайте команду прочистить все ливневки, посмотреть все места подтопления»,- обратилась мэр к своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову.

Кроме того, Наталья Котова дала указание составить список мест, где затопления наиболее вероятны.

Также глава Челябинска распорядилась доложить об уже проведенных работах по решению проблемы затопления.