Второй бетонный завод запустила авиакомпания «Ижавиа» в Удмуртии

Авиакомпания «Ижавиа» запустила второй бетонный завод. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. По его словам, 20% смесей с него пойдут на строительство нового терминала аэропорта Ижевска.

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«Производительность новой установки — до 140 кубометров бетона в час. Такие объемы производства позволяют "Ижавиа" обеспечивать не только свои нужды, но и поставлять бетон на продажу. Он идет на строительство многоквартирных домов и соцобъектов по всей республике»,— отметил господин Семенов.

Он напомнил, что первый бетонный завод «Ижавиа» запустила в 2021 году, и решение это было правильным, так как график строительства нового здания аэропорта соблюдается. Наличие собственного завода позволяет получить бетон на строительство терминала без накруток в 4 раза ниже, чем на рынке, подчеркнул премьер-министр.

У нового аэропорта уже готов технический и первый этаж, возводятся перекрытия для второго этажа.

«К новому году подрядчики должны закончить основной конструктив и закрыть тепловой контур, чтобы зимой спокойно проводить в здании отделочные работы»,— добавил Ярослав Семенов.

Напомним, сдать новый терминал ижевского аэропорта должны в 2024 году.