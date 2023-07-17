Регулируемые цены на газ в 2024 году увеличат на 8%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила повышение оптовых цен на газ для всех потребителей (для промышленности и населения) на 8% с 1 июля 2024 года и еще на столько же — с июля 2025 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Предыдущий раз цены на газ индексировали 1 декабря 2022 года — на 8,5%. Согласно версии социально-экономического прогноза от сентября 2022 года, следующее повышение предполагалось на 7% в 2024 и 2025 годах.

Как поясняли в ФАС, полученные от индексации средства направят на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов. В частности, речь идет о ремонтных и инвестиционных программах для надежного обеспечения газом.