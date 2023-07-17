Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Регулируемые цены на газ в 2024 году увеличат на 8%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила повышение оптовых цен на газ для всех потребителей (для промышленности и населения) на 8% с 1 июля 2024 года и еще на столько же — с июля 2025 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Предыдущий раз цены на газ индексировали 1 декабря 2022 года — на 8,5%. Согласно версии социально-экономического прогноза от сентября 2022 года, следующее повышение предполагалось на 7% в 2024 и 2025 годах.

Как поясняли в ФАС, полученные от индексации средства направят на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов. В частности, речь идет о ремонтных и инвестиционных программах для надежного обеспечения газом.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...