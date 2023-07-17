КСП Челябинской области назвала самые дорогие специальности в вузах

Контрольно-счетная палата Челябинской области составила рейтинг специальностей в вузах региона с самой высокой стоимостью платного обучения. Список возглавило направление «дизайн» в Южно-Уральском государственном университете (274 тыс. руб. на очной форме), далее следуют «музыкально-инструментальное искусство» в Челябинском государственном институте культуры (268,9 тыс. руб.) и «хореографическое искусство» в Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки (254,9 тыс. руб.).

Среди самых недорогих специальностей для платного образования – специальность «профессиональное обучение» в ЮУрГАУ (133,5 тыс. руб.), пять специальностей в ЮУрГГПУ (126,9 тыс.), а также специальность «Прикладная математика и информатика» в ЧелГУ и все направления в РАНХиГС (от 135,2 тыс. руб).

ЮУрГУ и ЧелГУ предлагают систему скидок на платное обучение за количество набранных баллов ЕГЭ.