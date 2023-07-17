Илья Коломейский прокомментировал свой уход с поста директора камерного театра

Директор челябинского камерного театра Илья Коломейский, покидающий пост руководителя учреждения, рассказал журналистам, что переходит на работу в музей-заповедник «Аркаим», где займет должность заместителя руководителя. Он будет заниматься вопросами развития – проведения мероприятий, работы с грантами и так далее.

Отвечая на вопрос, не жалко ли ему оставлять место, где проработал девять лет, Илья Коломейский отметил, что он, «может быть, слишком засиделся, и театру нужен более свежий взгляд».

Директор театра подтвердил появившуюся в СМИ информацию, что его место займет Павел Михайлов. «Это человек, который действительно достойно сможет продолжить все, что было начато, и принести что-то новое, ведь он человек театральный и с опытом руководства»,- сказал господин Коломейский.