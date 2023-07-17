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Нижегородская мэрия утвердила архитектурно-художественную концепцию улицы Горького

Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественную концепцию улицы Горького. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

В администрации города отметили, что сегодня наружно-информационное оформление улицы находится в неудовлетворительном состоянии. Значительная часть конструкций устарела, они выполнены из некачественных материалов и установлены хаотично. Вывески и рекламные конструкции не учитывают архитектурных, исторических и стилистических особенностей зданий.

Новая концепция оформления улицы сохраняет облик зданий и их декоративных элементов. Информационные вывески выполняются шрифтом Intert Regular. Места их размещения будут привязаны к существующим входным группам, витринам и архитектурным элементам.

Андрей Репин

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