Ждете сдачи дома, чтобы продать свою квартиру и купить квартиру в новостройке?

Зачет вторичным жильем при покупке квартиры в ЖК «Талисман»1 – это удобно и выгодно! Как это работает?

Пять простых шагов:

1. Выбрать и забронировать квартиру в ЖК «Талисман».

2. Показать сотруднику отдела компании PAN City Group2 свою квартиру на вторичном рынке для проведения оценки

3. Подписать договор участия в долевом строительстве с рассрочкой платежа по новой квартире и договор возмездного оказания услуг на продажу имеющегося жилья по согласованной с вами стоимости с учетом проведенной оценки. Тем самым вы зафиксируете за собой понравившуюся квартиру и ее цену.

4. Осуществить поиск покупателя.



5. Провести сделку по продаже квартиры на вторичном рынке с внесением полученных по ней денежных средств в счет оплаты по договору участия в долевом строительстве за новую квартиру.

Таким способом приобретения квартиры в ЖК «Талисман» воспользовалось уже более десяти семей. Чем он удобен? Реальная история покупателей квартиры в ЖК «Талисман»:

«Мы живем в доме рядом с ЖК «Талисман». Место очень нравится: старший сын ходит в школу близко от дома, маленькую водим в сад через дорогу, остановка, поликлиника, магазины, все рядом. Решение о том, что хотим переехать в ЖК «Талисман», приняли, как только застройщик PAN City Group выставил забор, даже планировку выбрали, которая идеально подходит под состав нашей семьи. По бюджету проходили с ипотечными средствами и с реализацией своей квартиры. Решили, что как только дом сдадут, мы продаем свою квартиру и покупаем новостройку.

Время шло, цена росла, квартиры распродавались. В один прекрасный день на сайте жилого комплекса www.talisman-dom.ru мы обнаружили, что в продаже осталась последняя квартира нужной нам планировки, на которую стоимость со стартовой 6,3 млн рублей выросла до 8,2 млн. Поняли, что уже «потеряли» 2 млн рублей, пока ждем сдачи дома, но риск остаться без квартиры мечты пугал нас сильнее. Решились набрать застройщика и спросить: «Что делать, если своя квартира еще не продана, а она куплена в ипотеку, и если продадим, нам негде будет жить?» А дальше события развивались стремительно: мы наконец-то забронировали «свою» квартиру в новом доме и зафиксировали цену. Нашу квартиру сотрудник отдела продаж PAN City Group грамотно оценил (мы думали, что наша квартира стоит меньше), помог найти на нее покупателя, который закрыл своими денежными средствами ипотеку. Деньги от сделки мы вложили в новую квартиру, взяв на остаток новую ипотеку по выгодной ставке с господдержкой3. Пока ждем сдачи дома, решили пожить у родителей, а если захотим съехать, то оставили небольшую сумму от продажи квартиры, чтобы снять жилье в аренду. Теперь ездим мимо дома, и каждый раз, считая этажи, всматриваемся в окна уже точно своей квартиры! Спасибо сотрудникам отдела продаж, что помогли купить квартиру мечты и именно в нашем любимом районе».

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Продавая свою квартиру с участием брокеров PAN City Group, во-первых, вы фиксируете стоимость новой квартиры. При этом вашу квартиру на вторичном рынке застройщик продает по привлекательной рыночной стоимости без дисконтов, которые предлагают своим клиентам многие застройщики.

Во-вторых, начав действовать СЕЙЧАС, вы исключаете риск покупки квартиры по остаточному принципу, когда уже самые привлекательные планировки и этажи выбыли из прайса.

И в-третьих, вы экономите свое время и бережете нервы, а значит – здоровье.

Большинство квартир, реализуемых на вторичном рынке жилья, продаются с особыми условиями: действующий залог недвижимости; использованные в сделке средства госсубсидий и, соответственно, «детские» доли, которые могут быть реализованы только с разрешения органов опеки и попечительства; наличие самовольной перепланировки в квартире и многое другое. Выставив такую квартиру в реализацию самостоятельно, продавцы зачастую теряют покупателей, которые узнают об этих нюансах.

30-летний опыт работы застройщика PAN City Group помогает грамотно проконсультировать покупателей и найти возможности для проведения сделки, даже если при покупке используются ипотечные средства. Бонусом, передав объект на реализацию профессионалам, вы избавляетесь от массового потока входящих звонков от риелторов с навязчивыми предложениями о сотрудничестве.

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Познакомиться с ЖК «Талисман» во всех деталях, записаться в будущем на индивидуальную экскурсию в дом, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте www.talisman-dom.ru. Оставить заявку на бронь квартиры и машино-места можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market или по телефону

207-17-07.

1 ЖК «Талисман» – многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://talisman-dom.ru/. 2 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 3 Ипотека с господдержкой для семей, в которых с 2018-го по 31.12.2023 г. родился первый или последующий ребенок. Кредит по льготной ставке не более 6% годовых предоставляется на первичном рынке жилья в соответствии с постановлением Правительства от 30.12.2017 №1711. Кредитование на приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве по 214-ФЗ в многоквартирном доме, согласованном Банком «РОССИЯ»; по договору купли-продажи у юридического лица – первого собственника. Кредит предоставляет АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России №328 от 01.09.2016 г.

ООО СЗ "СИТИ Проект"