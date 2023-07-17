Жители Удмуртии совершили 120 млн операций с банковскими картами за первый квартал

В Удмуртии за первый квартал 2023 года в Удмуртии было совершено 120 млн операций с использованием банковских карт на общую сумму 120 млрд руб. Это на 4% больше показателей за аналогичный период 2022 года, сообщает пресс-служба Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

96% всех операций приходится на безналичные платежи за товары и услуги. Они занимают долю в 54% по сумме. Количество безналичных платежей превысило число операций по снятию с карт наличных денег в 26 раз. В среднем безналичный платеж составил 560 руб., снимали с карт порядка 13 тыс. руб.

«В нашем регионе на 1 апреля 2023 года насчитывалось 4 млн банковских карт, что на 17% больше, чем на ту же дату годом ранее. В среднем на каждого жителя республики приходится по две карты»,— рассказал заместитель управляющего Отделением-НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Артур Туляков.



По данным ЦБ, на начало апреля в Удмуртии работали 43 тыс. электронных терминалов, что на 4% больше, чем год назад.

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