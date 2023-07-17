Количество машин без госномеров на парковках Казани снизилось в четыре раза

В Казани за январь–июнь 2023 года на автомобилях без госномеров на платных парковках установили 69 блокираторов колес, что в четыре раза меньше, чем за год до этого. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Казани Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Всего с начала года в Казани устранили 200 случаев сокрытия госномеров. Число парковочных сессий за это время выросло более чем на 70%, а сбор платы за стоянку — на 58%.

Глава исполкома Казани Рустем Гафаров добавил, что на платных парковках проблемы остаются с грузовыми машинами, поручив найти для данного транспорта серьезные блокираторы.

"Ъ-Казань"