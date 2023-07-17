Андрей Рожков записал скетчи про работу на уральском заводе

Артист шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков снялся в юмористических видео-скетчах на территории уральского завода «Умекон», рассказал на пресс-конференции заместитель гендиректора по развитию обособленного производства предприятия Константин Ставицкий.

Согласно сюжету, господин Рожков с дипломом инженера-сварщика устраивается на завод работать и с ним происходят разные забавные ситуации. Сейчас ролики распространяются через YouTube. «Скетчи делаются. Судя по просмотрам, они становятся популярными, поэтому будем активно продолжать их снимать. Сотрудники относятся очень здорово, с энтузиазмом»,— сказал Константин Ставицкий.

Скетчи являются продолжением юмористического сериала «Завод», в котором ранее снялся Андрей Рожков. Он был снят в 2022 году. Действие также происходит на «Умеконе». В сериале 12 серий, они размещены на YouTube.

Уральский завод металлоконструкций АО «Умекон» расположен в Екатеринбурге (был основан в 1951 году как Свердловский завод металлоконструкций). Занимается производством опор ЛЭП и опор освещения. Производственные мощности позволяют изготавливать до 60 тыс. тонн металлоконструкций в год. Принадлежит семье Ставицких.

Софья Злобина

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