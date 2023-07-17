ММК вновь признан лучшим производителем листового проката и металлопроката с покрытием

По данным рейтинга лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции по итогам I полугодия 2023 года, опубликованного отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт», ПАО «ММК» вновь заняло первое место в списках лучших производителей плоского проката, а также оцинкованного и окрашенного металла.



Фото: предоставлено ПАО «ММК»

Уверенное лидерство Магнитки сразу в двух категориях отражает успехи Группы ММК в реализации выбранной четверть века назад стратегии, стержень которой –развитие современных и высокопроизводительных мощностей по выпуску высокомаржинальной продукции в прокатном переделе, а также по производству металла с покрытиями.

«Мы сегодня имеем самый широкий сортамент листового проката, самую качественную металлопродукцию – и присутствуем во всех ключевых сегментах металлопотребления. Также мы развиваем сервисы для наших клиентов, в том числе реализуя такое направление, как «поставки точно в срок» – в интервале плюс-минус трех дней от оговоренной даты. На сегодняшний момент коэффициент точности поставок составляет порядка 85 проценты. Наши потребители это видят и ценят, выбирая магнитогорский металл», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Рейтинг российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении лидеров учитывались динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств и открытость в предоставлении информации.

В рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» ПАО «ММК» также вошло в пятерку ведущих производителей сортового проката. Кроме того, в список лучших попали две компании Группы ММК: Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» занял второе место в рейтинге производителей метизной продукции, а ООО «Торговый дом ММК» – третье место среди лучших торговых домов металлургических комбинатов.

ПАО «ММК»