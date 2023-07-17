Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«На рынке появляется все больше высотных проектов»

Светлана Бардина — о квартирах в небоскребах

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о разнообразии предложения в домах высотой более 50 этажей.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В сегменте столичных новостроек представлен широкий выбор от компактных студий до просторных пентхаусов с каминами. На рынке появляется все больше высотных проектов. По данным аналитиков компании «Бест-Новострой», в экспозиции сейчас есть пять высоток, в которых насчитывается более 50 этажей. Квартиры там можно приобрести на ранних стадиях строительства. Всего в городе реализуется 26 проектов выше 50 этажей. Все здания находятся на разных этапах готовности. И почти все они позиционируются в классах бизнес- и премиум-.

Восемь новых небоскребов уже полностью достроены. Половина проектов находится на разных стадиях монтажных и отделочных работ с разбегом сроков окончания строительства от 2024 года до второго квартала 2027 года. И только пять высотных проектов пока на ранних стадиях реализации. Это новостройки в Бутырском, Пресненском и Дорогомиловском районах, а также в районах Покровское-Стрешнево и Печатники.

В пяти новых высотных комплексах, отмечают эксперты, покупатели, которые хотели бы жить в домах высотой более 50 этажей, могут сейчас воспользоваться ценовыми преимуществами, их дает приобретение жилья на стадии «котлован».

Брокеры полагают, что в проектах с высокой стадией готовности к моменту ввода в эксплуатацию лоты с наиболее эффектными панорамными видами могут оказаться раскупленными. В основном, когда высотка почти сдана, доступными остаются квартиры площадью более 100 квадратных метров. А с момента, когда девелопер получает разрешение на ввод, цена квадратного метра в проекте может подняться на 15 % и даже выше в зависимости от набора характеристик каждого комплекса.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...