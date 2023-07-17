Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о разнообразии предложения в домах высотой более 50 этажей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В сегменте столичных новостроек представлен широкий выбор от компактных студий до просторных пентхаусов с каминами. На рынке появляется все больше высотных проектов. По данным аналитиков компании «Бест-Новострой», в экспозиции сейчас есть пять высоток, в которых насчитывается более 50 этажей. Квартиры там можно приобрести на ранних стадиях строительства. Всего в городе реализуется 26 проектов выше 50 этажей. Все здания находятся на разных этапах готовности. И почти все они позиционируются в классах бизнес- и премиум-.

Восемь новых небоскребов уже полностью достроены. Половина проектов находится на разных стадиях монтажных и отделочных работ с разбегом сроков окончания строительства от 2024 года до второго квартала 2027 года. И только пять высотных проектов пока на ранних стадиях реализации. Это новостройки в Бутырском, Пресненском и Дорогомиловском районах, а также в районах Покровское-Стрешнево и Печатники.

В пяти новых высотных комплексах, отмечают эксперты, покупатели, которые хотели бы жить в домах высотой более 50 этажей, могут сейчас воспользоваться ценовыми преимуществами, их дает приобретение жилья на стадии «котлован».

Брокеры полагают, что в проектах с высокой стадией готовности к моменту ввода в эксплуатацию лоты с наиболее эффектными панорамными видами могут оказаться раскупленными. В основном, когда высотка почти сдана, доступными остаются квартиры площадью более 100 квадратных метров. А с момента, когда девелопер получает разрешение на ввод, цена квадратного метра в проекте может подняться на 15 % и даже выше в зависимости от набора характеристик каждого комплекса.