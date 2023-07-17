В нацпарке «Плещеево озеро» численность серых цапель снизилась из-за ветра

В национальном парке «Плещеево озеро» в Ярославской области снизилось численность серых цапель в колонии на берегу озера. Об этом сообщает официальный сайт нацпарка. Сотрудники национального парка проводят мониторинг численности цапель четвертый год подряд. Если в 2021 и 2022 году в колонии насчитывалось около 60 гнезд, то в 2023-м их оказалось лишь 42.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цапля

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Цапля

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«В отличие от прошлых лет, практически во всех гнездах наблюдалось снижение численности птенцов до 1-2 особи. По всей видимости, это связано с сильными ветрами в конце мая. Поскольку гнезда располагаются на вершинах сосен, то при сильных порывах ветра велика вероятность выпадения птенцов из гнезд. К сожалению, такие птенцы обречены на гибель»,— сообщила заместитель директора по научной работе Марина Андреева.

Минимальное количество гнезд было зафиксировано в 2013 году — 24. Тогда наблюдения проводили сотрудники кафедры биологии и экологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

Антон Голицын