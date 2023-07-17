Жителя Удмуртии будут судить за убийство супруги с помощью подушки

В Удмуртии в суд передано уголовное дело в отношении ранее судимого 64-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своей жены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Удмуртии Фото: Пресс-служба СУ СК по Удмуртии

Как сообщает пресс-служба СУ СК по республике, по версии следствия, преступление он совершил в ночь с 28 на 29 апреля 2023 года. В ходе ссоры он задушил жену подушкой, после чего засунул тело в мешок и повез в ее машине в Пермский край. Там он съехал с трассы и выбросил мешок с телом супруги в лесном массиве. После этого он уехал в другой регион.

Следователи провели комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинскую, криминалистическую, биологическую, проверили показания обвиняемого на месте, допросили свидетелей. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.