Девелопер Glorax купил земельный участок в «Серебряном бору»

Девелоперская компания Glorax приобрела земельный участок в «Серебряном бору». Об этом сообщает «Тaтар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

«Glorax приобрел у Республиканского фонда поддержки (РФП) земельный участок в рамках масштабного проекта “Экорайон” в Кировском районе Казани»,— уточнил представитель застройщика.

Площадь участка составляет 25 га. Сумма сделки неизвестна. Сумма инвестиций в проект, по данным источника, превысит 20 млрд руб. На купленном участке планируется построить проект бизнес-класса площадью 195 тыс. кв. м. 134,4 тыс. кв. м составит площадь квартир. Там будут построены жилые дома высотой от шести до 11 этажей.

"Ъ-Казань"