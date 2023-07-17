Мининфраструктуры Украины раскритиковало власти Киева за аварийное состояние мостов

Министерство инфраструктуры Украины сообщило об обнаружении существенных повреждений на «ключевых» мостах через Днепр в Киеве. Эксперты провели визуальный осмотр двух мостов: Патона и Метро.

«В частности, была выявлена сплошная коррозия балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозная коррозия балок в местах соединения с поперечными узлами»,— говорится в сообщении на сайте Мининфраструктуры.

В 2018 году мост Патон был признан аварийным. Каждый год, согласно регламенту, власти должны проводить его проверку. Последняя проверка, по данным Мининфраструктуры, была проведена в 2020 году. За состояние моста отвечает Киевская городская государственная администрация.

В 2023 году Киевская администрация поручила Службе восстановления в Киевской области отреставрировать мост. Однако, как отмечает Мининфраструктуры, процедура назначения длилась больше года, а Киевская администрация все это время должна была следить за состоянием моста.

14 июля мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал комиссию по проверке мостовых сооружений за «манипуляцию и дискредитацию властей столицы». По его словам, администрация Киева знает об аварийности Патона и Метро и делает все необходимое, однако центральная власть не оказывает необходимой поддержки.

27 июня Виталий Кличко, а также администрация Киева и Киевской области получили выговоры из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ столиц Украины.

Лусине Баласян