Лидирующая тройка

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие устройства предлагают покупателям Infinix, Oppo и Realme.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oppo Фото: Oppo

Российский мобильный рынок нацелен сейчас в сторону Китая. При этом сознательный потребительский выбор тут скорее вторичен, хотя одновременно с этим он усиливает тенденцию. В первом квартале этого года на смартфоны из Поднебесной пришлось 70% купленных в России устройств, подсчитали аналитики центра GS Group. Между тем к концу второго квартала совокупная годовая доля китайских смартфонов в России уже достигла отметки в 80%, а в деньгах больше половины — 51%, выяснили специалисты МТС.

Apple и Samsung пока держатся в пятерке лидеров, но первая тройка по поставкам в штуках теперь числится за Xiaomi, Realme и Tecno. Последняя пара в долях отстает от Xiaomi как минимум вдвое, но между собой бренды из корпораций BBK и Transsion очень близки. Есть ощущение, что как раз между этими лагерями идет самое напряженное состязание за кошелек российского пользователя.

Активность довольно высокая. Недавно Tecno представила линейку устройств Camon 20. Пару дней назад раскрыла ключевые детали по грядущей новинке — Pova Neo 3. Между этими событиями еще один бренд из холдинга Transsion, Infinix, запустил российские продажи своего флагмана. Речь о модели Note 30 VIP. Технически она не сильно отличается от представленной в мае версии Note 30 Pro, которую я тестировал. Вообще, получается, что в России запуск линейки Note 30 разнесли на три отдельных события.

BBK в нашем отечестве особенно ярко представляют Oppo и Realme. У последней на прошлой неделе состоялась презентация флагманских моделей 11 Pro и 11 Pro+, в создании которых принимал участие бывший дизайнер Gucci. Это помимо 200 Мп, 120 Гц и прочих параметров, которыми любят впечатлять китайские вендоры. Буквально за пару дней до событий в Realme их партнер по корпорации BBK, Oppo, показал в Индонезии модель A78. А значит, она наверняка вскоре доедет и до России.

Любопытно при этом, что все названные модели как будто не учитывают специфику спроса российского потребителя. Например, по результатам второго квартала самыми популярными у покупателей были смартфоны стоимостью до 10 тыс. руб. Их продажи увеличились почти в 2,5 раза. Одновременно с этим высокий спрос был и в премиальном сегменте, где цены на устройства превышают 80 тыс. руб. В этой категории показатели выросли больше чем в 2 раза.