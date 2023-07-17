Нижегородский минград утвердил планировку территории для IT-кампуса на проспекте Гагарина

Министерство градостроительной деятельности Нижегородской области утвердило документацию по планировке территории для размещения объектов IT-кампуса «Неймарк» на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. По данным минграда, документация предусматривает строительство двух корпусов общежитий (гостиниц) на 4 тыс. мест, а также учебно-административного корпуса на две тысячи студентов с ФОКом и конференц-залом.

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Напомним, что в марте это года утверждена документация по планировке территории для размещения объектов ИТ-кампуса на участках возле метромоста в Нижегородском районе, которая предусматривает строительство учебного корпуса на 5 тыс. студентов и комплекса общежитий (гостиниц) на 1,5 тыс. мест. Они будут построены по соседству с планируемым новым учебным корпусом.

Как писал «Ъ-Приволжье», IT-кампус «Неймарк» в Нижнем Новгороде планируется построить в пять этапов. Первая очередь включает возведение 13 шестиэтажных и пяти четырехэтажных зданий общежитий общей площадью 37,4 тыс. кв.м, рассчитанных на 1,3 тыс. студентов. Вторая и третья очереди проекта будут реализованы на улице Шевченко и вблизи студенческого городка ННГУ им. Лобачевского на проспекте Гагарина. Пятый этап предполагает строительство образовательного корпуса на 5 тыс. студентов в районе метромоста. Общая площадь всех объектов составит 216,4 тыс. кв. м. Общая стоимость кампуса составит 41 млрд руб., из них 19,3 млрд руб. — средства федерального гранта.

Андрей Репин