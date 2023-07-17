«Пласт-Рифей» оштрафовали за размещение отходов под открытым небом

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора признало предприятие «Пласт-Рифей» виновным в несоблюдении экологических требований при эксплуатации объектов. Компании назначен штраф в 30 тыс. руб., сообщают в прокуратуре Челябинской области.

ООО «Пласт-Рифей» добывает каолиновый концентрат из месторождения на территории Пласта. В ходе проверки на производственной площадке было установлено, что места отбора проб на газоочистных установках были оборудованы с нарушением технических требований. Вместе с тем предприятие не согласовало мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух с министерством экологии региона. На производственной площадке отходы в виде навалов находились на почве под открытым небом.

Прокурор внес руководителю «Пласт-Рифея» представление об устранении нарушений закона. В отношении предприятия возбудили административные дела за нарушение природоохранного законодательства. Часть из них рассматривается в суде.

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