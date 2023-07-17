Раненую при атаке на Крымский мост девочку перевезли в Краснодар

Девочка, получившая травмы в результате террористического акта на Крымском мосту, доставлена вертолетом из Темрюка в Краснодар и госпитализирована в реанимационное отделение краевой детской больницы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Состояние ребенка оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Сегодня ночью при террористической атаке на Крымский мост погибли два человека, это супружеская пара из Белгородской области, направлявшаяся в Крым на своем автомобиле. Девочка, находившаяся в машине вместе с родителями, получила закрытую черепно-мозговую травму, ее доставили в центральную районную больницу в Темрюке и провели комплексное обследование, а затем оперативно перевели в Краснодар. По данным медиков, пострадавшая девочка находится в сознании, с ней работают психологи.

Анна Перова, Краснодар