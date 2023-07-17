Релоканты открывают Америку

США переживают наплыв релокантов из России. Число дел в миграционных судах выросло вдвое. Портал NY1 изучил статистику и сделал вывод, что россияне вышли на четвертое место среди всех национальностей по числу переездов в Нью-Йорк. Больше попыток предпринимают только граждане Эквадора, Венесуэлы и Колумбии. “Ъ FM” ознакомился с ситуацией по всей Америке, а также поговорил с теми, кто пытался легализоваться в США. Сколько денег придется потратить на гринкарту? И что ждет россиян в миграционной тюрьме? Выяснял Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Ъ FM” изучил, сколько в американских миграционных судах слушается дел с участием россиян. Поводов для таких разбирательств может быть несколько: незаконное проникновение на территорию, попытка получить политическое убежище, обвинения с последующей депортацией. Данные дают понять, как меняется число желающих легализоваться в США.

Например, в январе 2022 года до начала боевых действий на Украине по всей стране таких дел было 737. В декабре того же года — 6,2 тыс. По итогам июня показатель опустился до 1,94 тыс. и по графику видно, что число постепенно сокращается. NY1 пишет, что многие россияне становятся фигурантами дел, потому что попадают в США через Мексику, не имея права на въезд. На границе они запрашивают политическое убежище по факту притеснений на родине и дальше доказывают это суду. Вне зависимости от исхода, сначала придется несколько недель провести в тюрьме, поделилась опытом журналистка Лиза Кирпанова:

«На нас надели наручники и повезли в изолятор временного содержания на границе. Камеры очень маленькие, нас там было около 20 человек. Мы лежали на полу маленькой и очень холодной каменной комнаты на тонких ковриках и пытались укрыться фольгой. Такое одеяло обычно берут в походы, оно хорошо держало тепло, но оно очень быстро рвалось и шуршало. То есть все 20 человек шуршат этими одеялами. Я пыталась представить, что это шум моря».

Для такого сценария россиянам надо сначала отправиться в мексиканскую Тихуану, которая считается самым опасным городом в мире, для пересечения границы купить машину, которую потом конфискуют, и быть уверенным, что убежище предоставят. Есть менее экстремальный, но более долгий путь — россиянам все еще позволено участвовать в лотерее гринкарт. Главная сложность — собеседование, которое теперь проходит в Варшаве, куда можно добраться только с пересадками. Плюс оплатить перевод необходимых документов, прививки, медобследование, пошлину и дорогу домой. Собеседник “Ъ FM” Игорь обрадовался, когда гринкарту выиграла его жена. Расходы на двоих составили больше 300 тыс. руб., но что-то пошло не так:

«Визу мы не получили, по крайней мере, пока. Нас отправили на дополнительную административную проверку. В США есть перечень профессий, представителей которых тщательно изучают. В их числе инженеры, биологи, химики. Американцы боятся, что приедет гражданин другой страны и будет шпионить за технологиями. Я по образованию инженер, а жена — биотехнолог, она вместе со мной на этой проверке. Длится все это уже почти полгода, и когда кончится, неизвестно. Если до 30 сентября нас не успеют проверить, то все, деньги потрачены в пустоту».

В последней лотерее грин-карт принимали участие 9,5 млн человек. Выиграли 120 тыс. — то есть меньше 1,5%. Из них 5,5 тыс. — россияне. Среди них и собеседник “Ъ FM” Артем. По его словам, без нервов не обошлось:

«При мне был мужчина, который 30 лет проработал в ракетостроении. Ему 55 лет, а с него затребовали рецензию научного руководителя на его дипломную работу в университете. Скорее всего, его научного руководителя уже нет в живых. Все это очень проблематично. Например, мой университет закрылся через 10 лет после того, как я его закончил.

Но, слава богу, я проскочил. Мне задавали вопросы, потому что я работал в органах, но это было давно очень. Спрашивали, были ли у меня подчиненные. Я ответил, что только водитель. Интересовались, кем я буду работать в США. Могу пожарным работать или на траке. Отношение очень лояльное. Люди не должны думать, что их там хотят на чем-то подловить».

Похожие отзывы “Ъ FM” слышал от тех, кто эмигрировал по рабочим или учебным визам. Особого отношения к россиянам собеседники не заметили. Судя по статистике выдачи гринкарт, это действительно так: Россия в топ-5, а среди европейских стран и вовсе на первом месте. Упрощенные процедуры легализации есть, но они действуют для беженцев, в том числе из Украины. По подсчетам Вашингтона, их за полтора года — больше 120 тыс.

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