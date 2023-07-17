Четверо детей пострадали во время конных скачек в Туве

Прокуратура республики Тыва проводит проверку по факту травмирования четырех несовершеннолетних в ходе конных скачек в селе Элегест Чеди-Хольского района.

По данным ведомства, школьники получили травмы разной степени тяжести 14 июля. Мероприятие было организовано администрацией района. Причины и виновники произошедшего выясняются.

Как отмечают в прокуратуре, в соответствии с региональным законом от 27.07.2019 года 1489-ВХ «О мерах по предупреждению вреда физическому и нравственному развитию детей в Республике Тыва» участие детей до 14 лет на конных скачках запрещается.

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Лолита Белова