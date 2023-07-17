Жителя Оренбурга осудили за ложное сообщение о минировании

Жителя Оренбурга отправили в колонию за ложное сообщение о минировании. Такое решение принял Ленинский районный суд Оренбурга.

В мае текущего года 46-летний местный житель в нетрезвом состоянии позвонил в СКК «Оренбуржье» и сообщил о готовящемся взрыве на детской площадке рядом со спорткомплексом.

Злоумышленнику назначили полгода лишения свободы. При этом он уже отбывал условный срок за другое преступление, в итоге по совокупности он проведет три года и три месяца в исправительной колонии общего режима.

Андрей Сазонов