Петербуржцы оказались лидерами по уровню тревоги

У сотрудников петербургских компаний наблюдается самый высокий уровень тревожности — 17% оценили его в 10 баллов из 10, сообщает пресс-служба исследовательского центра hh.ru по СЗФО.

Более половины, 58% респондентов, указали, что их уровень тревожности не поднимался выше 5-6 баллов, где 0 — показатель отсутствия тревоги, а 10 — ее максимальный уровень. В регионах России 64% не испытывают и редко испытывают тревогу, а 12% постоянно находятся в этом состоянии. Самыми спокойными оказались жители Челябинской области (80%) и Красноярского края (75%).

При этом по сравнению с прошлым годом больше половины участников опроса из Петербурга (55%) заявили, что чувствуют значительное увеличение тревожности. Еще 20% ощущают ее незначительный рост, для 14% в целом ничего не изменилось, 6% указали, что стали меньше тревожиться за последний год, а 5% вообще не испытывали это чувство в последнее время.

В целом на данный момент каждый третий (29%) петербуржец оценивает своё эмоциональное состояние на 3 из 5 баллов, 26% поставили 4 балла, 20% оценили свои текущие эмоции на 1 балл, и 5% — на 5 баллов.

Анастасия Порхоева

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