В парке птиц «Малинки» открыли остров лемуров «Мадагаскар»

В Южном парке птиц «Малинки» (Красносулинский район Ростовской области) представили открытый вольер в виде острова, где свободно перемещаются лемуры. «При этом растительность на острове максимально приближена к природе Мадагаскара», - сообщается на сайте правительства региона.

В планах руководства парка продолжить развитие проекта, включая добавление других видов животных на остров, чтобы создать смешанную экспозицию и предложить посетителям еще больше возможностей для изучения разнообразия африканской фауны.