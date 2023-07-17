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В парке птиц «Малинки» открыли остров лемуров «Мадагаскар»

В Южном парке птиц «Малинки» (Красносулинский район Ростовской области) представили открытый вольер в виде острова, где свободно перемещаются лемуры. «При этом растительность на острове максимально приближена к природе Мадагаскара», - сообщается на сайте правительства региона.

В планах руководства парка продолжить развитие проекта, включая добавление других видов животных на остров, чтобы создать смешанную экспозицию и предложить посетителям еще больше возможностей для изучения разнообразия африканской фауны.

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