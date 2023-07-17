«Показатель частных продаж значительно снизился»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, сколько заработал аукционный дом за первую половину 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Frank Augstein / AP Фото: Frank Augstein / AP

Крупнейший в мире аукционный дом Christie's только что сообщил, что его продажи в первой половине 2023 года составили $3,2 млрд. Эта цифра представляет собой падение на 23% по сравнению с результатом в $4,1 млрд, достигнутым за тот же период прошлого года. Она даже меньше, чем в первой половине 2021 пандемического года.

Дом заявил, что в период с января по июнь на онлайн-аукционах он заработал $2,7 млрд, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Остальные средства были получены за счет частных продаж, которые принесли $484 млн. Показатель частных продаж также значительно снизился в сравнении с прошлым годом. И он почти вдвое меньше, чем в 2021-м.

В своем заявлении генеральный директор Christie's Гийом Черутти объяснил падение продаж на публичных аукционах и в частных продажах «сложной макросредой», которая в настоящее время влияет на верхние сегменты рынка. По данным аукционного дома, 39% покупателей Christie's в этом году находились в Америке, а еще 26% — в Азии. Количество азиатских покупателей резко сократилось по сравнению с первой половиной 2021 года, когда на Азию приходилось 39% клиентов дома.

Дом получает основную часть своей годовой прибыли от перераспределения больших собраний культурных. Продажи ключевых коллекций в 2023 году, в том числе Джеральда Файнберга, С.И. Ньюхауса, Пола Аллена, Алана и Дороти Пресс и Софи Дэнфорт, принесли в первой половине 2023 года $922 млн.

Между тем Christie's заявил, что по-прежнему уделяет особое внимание новым и молодым коллекционерам, стремясь привлечь больше клиентов, у которых есть потенциал стать ведущими собирателями. Около 31% всех покупателей в первой половине 2023 года стали новичками. 38% от этих новых покупателей оказались миллениалами.

Напомню, что Christie's — один из старейших мировых аукционных домов, основан в 1766 году, принадлежит французскому миллиардеру Франсуа Пино и является крупнейшим в мире оператором аукционного арт-рынка.

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