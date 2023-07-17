В Усть-Лабинске осудили местного жителя за убийство мачехи и поджог ее дома

В Усть-Лабинске осудили местного жителя, задушившего свою мачеху и устроившего пожар в ее доме, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В ходе заседания было установлено, что в январе текущего года, будучи нетрезвым, мужчина проник в дом 72-летней пенсионерки в станице Воронежской с умыслом ее убить. Задушив женщину, злоумышленник похитил ее кольцо, забрал из дома бутылку коньяка и поджог диван, чтобы скрыть следы преступления. Однако сотрудники правоохранительных органов выяснили, что на момент возгорания женщина была мертва. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 139 (нарушение неприкосновенности жилища), ч. Ст. 105 (убийство), ч. 2 ст. 158 (кража с проникновением в жилище) и ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).

«Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, отказавшись от дачи показаний»,— говорится в сообщении.

Суд счел вину злоумышленника доказанной и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в колонии строгого режима и ограничения свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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