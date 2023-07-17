Николай Карполь попал в Книгу рекордов России после 49 лет работы в «Уралочке»

Тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь попал в Книгу рекордов России, поставив рекорд по наибольшему трудовому стажу в должности тренера по волейболу в одной команде. В пресс-службе клуба рассказали, что результат был зафиксирован 1 мая. На тот момент господин Карполь проработал в «Уралочке» 49 лет и восемь месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Николай Карполь возглавляет «Уралочку» с 1969 года. Под его руководством команда становилась 25 раз лучшей в России и восемь раз в Европе. Он является самым титулованным волейбольным тренером мира и самый титулованным тренером России по игровым видам спорта.

В апреле 2021 года в Екатеринбурге была открыта академия волейбола имени Николая Карполя. Спортивный комплекс стал одним из учебных центров волейбольного клуба «Уралочка».

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