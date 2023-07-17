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На покупку автобусов Алтайскому краю выделены 800 млн рублей

Власти Алтайского края намерены приобрести 65 автобусов за счет специального казначейского кредита на сумму 800 млн руб. Об этом сообщил глава региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале. Кредит был одобрен накануне, добавил он.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Такие кредиты выдаются на длительный срок — до 15 лет и под низкую ставку — 3%», - написал Виктор Томенко.

В зависимости от потребностей муниципалитетов будут закуплены автобусы разного размера —вместимостью до 100 человек. Предполагается, что уже в следующем году новый транспорт выйдет на маршруты.

В этом году регион также закупит 10 современных трамваев. Ранее власти региона сообщали о закупке подвижного пассажирского состава на 500 млн руб. Планировалось приобрести 118 автобусов для 23 городов и сел.

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