Госдолг Удмуртии приблизился к 75 млрд рублей

Размер государственного долга Удмуртии по данным на 1 июля составил 74,79 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте министерства финансов республики. За месяц госдолг увеличился на 2,8 млрд руб. 93% госдолга составляют бюджетные кредиты, 7% — обязательства по ценным бумагам

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

В минфине уточнили, что в июне был привлечен краткосрочный бюджетный кредит от управления Федерального казначейства по Удмуртии по ставке 0,1% годовых в размере 3,8 млрд руб. со сроком возврата до 31 октября 2023 года. Средства необходимы были для обеспечения своевременной выплаты зарплаты бюджетникам и предоставления гарантированных социальных выплат жителям республики. Также часть полученных средств направили для погашения бюджетных кредитов, полученных от Минфина России.

Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 июля 2023 года составили 264 млн руб.