Пять ковровых дорожек в здание Курултая поставит московская компания

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии по итогам аукциона заключило контракт на поставку пяти ковровых дорожек из джута в здание Курултая Башкирии на улице Валиди, 40 с московским ООО «Атлант», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 2,9 млн руб. Компания была единственным участником закупки.

Ковры необходимо поставить до 15 декабря в течение 20 дней с момента поступления заявки. Товар должен быть новым.

ООО «Атлант», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2009 года. Компания занимается оптовой торговлей офисной мебелью. Владелец — Светлана Кондионова. Выручка в 2022 году составила 49,22 млн руб., чистая прибыль — 2,48 млн руб. В текущем году компания заключила три госконтракта на поставку коврового покрытия, в том числе с МЧС России.

Майя Иванова

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