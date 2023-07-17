В ВТБ сообщили о росте выдачи ипотеки в Самарской области

В июне текущего года банк ВТБ выдал 570 ипотечных займов жителям Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Объем сделок превысил 1,8 млрд руб., что на 17% превышает результат предыдущего месяца. Средний чек составил 3,3 млн руб. Всего за полгода жилищные кредиты в банке оформили почти 2,3 тыс. клиентов из Самарской области. Объем продаж в первом полугодии превысил 7,8 млрд руб., что в 1,7 раз превышает результат за январь-июнь 2022 года.

Доля вторичного жилья в общем количестве сделок составила 72%. Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, отдавали предпочтение льготным программам.