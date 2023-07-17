Сообщение между Петербургом и Крымом нарушено из-за ЧП на Крымском мосту

Поезда из Петербурга в Крым и в обратном направлении следуют с задержкой из-за теракта на мосту через Керченский пролив. Об этом 17 июля рассказали в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».
По словам перевозчика, задержка составляет от часа до более чем пяти часов. Всего график движения был изменен у 11 поездов «Гранд Сервис Экспресса».
«Мы делаем все возможное, чтобы войти в график. Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться»,— добавили в пресс-службе.
ЧП на Крымском мосту произошло сегодня, утром 17 июля. Как утверждают в Минтрансе, повреждено дорожное полотно. Национальный антитеррористический комитет считает, что мост атаковали беспилотники. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье о теракте. В результате ЧП погибли супруги из Белгородской области, их дочь госпитализировали. Около 9 утра железнодорожное движение после ЧП на Крымском мосту было возобновлено. Как прокомментировал инцидент на мосту спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, «детали по организации» взрыва спецслужба «раскроет после победы Украины».