Сообщение между Петербургом и Крымом нарушено из-за ЧП на Крымском мосту

Поезда из Петербурга в Крым и в обратном направлении следуют с задержкой из-за теракта на мосту через Керченский пролив. Об этом 17 июля рассказали в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».

По словам перевозчика, задержка составляет от часа до более чем пяти часов. Всего график движения был изменен у 11 поездов «Гранд Сервис Экспресса».

«Мы делаем все возможное, чтобы войти в график. Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться»,— добавили в пресс-службе.

ЧП на Крымском мосту произошло сегодня, утром 17 июля. Как утверждают в Минтрансе, повреждено дорожное полотно. Национальный антитеррористический комитет считает, что мост атаковали беспилотники. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье о теракте. В результате ЧП погибли супруги из Белгородской области, их дочь госпитализировали. Около 9 утра железнодорожное движение после ЧП на Крымском мосту было возобновлено. Как прокомментировал инцидент на мосту спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, «детали по организации» взрыва спецслужба «раскроет после победы Украины».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте