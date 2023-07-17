На поддержание имиджа власти Башкирии направят до 20 млн рублей

Агентство по печати и средствам массовой информации Башкирии на конкурсе 7 августа выберет подрядчика создания телевизионных передач о деятельности органов госвласти республики, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 20 млн руб. Он будет оплачен за счет средств республиканского бюджета.

Контракт будет заключен до конца текущего года. Телепередачи должны транслироваться в виде вставок на общероссийских телеканалах общим хронометражем не менее 154 ч, из них 82,4 ч (в том числе 6 ч — на башкирском языке) выделяется на информационное вещание, 71,4 ч. (10 ч. — на башкирском языке) — на тематическое вещание. В конкурсной документации отмечается, что передачи должны поддерживать объективный имидж Башкирии, правительства и органов государственной власти республики.

Предыдущий контракт стоимостью 20 млн руб. Агентство по печати и СМИ в этом году заключало с филиалом ФГУП «Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания» — государственная телевизионная и радиовещательная компания «Башкортостан».

Майя Иванова

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