Житель Мясниковского района лишился 245 тыс. рублей после общения с телефонным мошенником

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в полицию поступило обращение от 60-летнего жителя Мясниковского района, который заявил о хищении принадлежащих ему денежных средств. По словам потерпевшего, ему позвонил мужчина и представился сотрудником одного из банков. В ходе разговора «банкир» сообщил, что в банк поступил запрос на смену абонентского номера, привязанного к банковской карте гражданина.

«Я не оставлял никаких заявок и сказал об этом сотруднику банка. После этого он сообщил, что произошла утечка данных и необходимо скачать приложение «RustDesk», которое поможет защитить мои сбережения. Также звонивший сказал, что на мое имя оформлен кредит. Я был в растерянности и сделал все по его рекомендациям», — рассказал потерпевший.

После скачивания и установки вышеупомянутого приложения, он ввел код, который продиктовал злоумышленник, после чего тот попрощался. «После разговора я зашел в онлайн приложение банка и обнаружил списание денежных средств, затем зашел во второе приложение онлайн банка и там тоже пропали все мои сбережения. Тогда я понял, что стал жертвой мошенников и немедленно обратился в полицию», — сообщил обманутый гражданин.

Общая сумма похищенного составила порядка 245 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сергей Иванов