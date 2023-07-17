Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Житель Мясниковского района лишился 245 тыс. рублей после общения с телефонным мошенником

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в полицию поступило обращение от 60-летнего жителя Мясниковского района, который заявил о хищении принадлежащих ему денежных средств. По словам потерпевшего, ему позвонил мужчина и представился сотрудником одного из банков. В ходе разговора «банкир» сообщил, что в банк поступил запрос на смену абонентского номера, привязанного к банковской карте гражданина.

«Я не оставлял никаких заявок и сказал об этом сотруднику банка. После этого он сообщил, что произошла утечка данных и необходимо скачать приложение «RustDesk», которое поможет защитить мои сбережения. Также звонивший сказал, что на мое имя оформлен кредит. Я был в растерянности и сделал все по его рекомендациям», — рассказал потерпевший.

После скачивания и установки вышеупомянутого приложения, он ввел код, который продиктовал злоумышленник, после чего тот попрощался. «После разговора я зашел в онлайн приложение банка и обнаружил списание денежных средств, затем зашел во второе приложение онлайн банка и там тоже пропали все мои сбережения. Тогда я понял, что стал жертвой мошенников и немедленно обратился в полицию», — сообщил обманутый гражданин.

Общая сумма похищенного составила порядка 245 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сергей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...