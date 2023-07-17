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На работу пяти гидов в Нижегородском кремле направят 1,8 млн рублей

Работа пяти гидов-координаторов в Нижегородском кремле обойдется областному бюджету в 1,8 млн руб. в год. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Гиды-координаторы начали работать в кремле в июле. Они нужны, чтобы рассказывать туристам и горожанам о том, какие объекты находятся на территории крепости, и контролировать соблюдение правил. Сотрудникам выдали униформу и планшеты.

По данным областного правительства, за полгода Нижегородский кремль посетили 6,5 млн человек. Власти наняли гидов, чтобы сделать пребывание туристов в историческом центре максимально комфортным.

Анастасия Еремина

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