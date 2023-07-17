Минприроды Башкирии выберет временного регоператора вместо «Дюртюлимелиоводстроя»

Минприродопользования и экологии Башкирии назначит временного регионального оператора по обращению с ТКО для северо-западной зоны вместо ООО «Дюртюлимелиоводстрой». Об этом сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов на совещании в правительстве в понедельник, 17 июля.

«В настоящее время завершаем процедуру выбора временного регионального оператора на срок, не превышающий один год. Сегодня завершим»,— сказал он.

Компания «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в федеральный холдинг «Мехуборка») обслуживала,в том числе, Янаул и Янаульский район, Нефтекамск, Краснокамский и Татышлинский районы Башкирии. Холдинг арендовал два полигона, где регоператор размещал отходы. Собственник объектов, ГУП «Табигат», которое находится в процедуре банкротства, передало полигоны новым арендаторам. В результате регоператор прекратил вывозить отходы из этих пяти муниципалитетов.

5 июля минэкологии издало приказ о лишении компании статуса регоператора, 7 июля подало иск о расторжении соглашения с ней. Регоператор заявил встречный иск, в котором просит признать недействительным решение ведомства.

В настоящее время вывоз отходов проводится силами муниципалитетов с привлечением техники сторонних компаний, заявил господин Фазылов. Он пообещал, что после назначения временного регоператора ситуация с вывозом бытового мусора стабилизируется в течение двух недель.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что «Дюртюлимелиоводстрой» «начинает самую настоящую войну с нами» и попросил «спокойно уверенно» заменить кампанию. Также он поручил «объяснить людям, что происходит» и предотвратить рассылку двойных счетов. Ранее Радий Хабиров неоднократно требовал лишить «Дюртюлимелиоводстрой» статуса регоператора.

Наталья Балыкова

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