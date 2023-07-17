Стас Михайлов и Клава Кока выступят на Дне шахтера в свердловском городе

В Волчанске (Свердловская область) 26 августа на праздновании Дня города и Дня Шахтера выступят музыканты Стас Михайлов, Клава Кока и Дмитрий Колдун. Об этом во «ВКонтакте» сообщил мэр Александр Вервейн. Начало выступления в 19:00.

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«Для вас на центральной площади северной части Волчанска выступят звезды российской эстрады. Актуальной танцевальной подборкой порадует диджей Игорь Дуденко»,— отметил глава города.

Волчанск находится на севере Свердловской области. Население города — 8,5 тыс. человек. В городе работает Волчанский механический завод и несколько деревообрабатывающих предприятий.

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