Из Ростовской области на срочную службу призвано около 5 тыс. человек

В рамках весенней призывной кампании в Ростовской области на армейскую службу призваны около 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Из общего числа в воинские части направились около 180 юношей-казаков, более 500 молодых людей с военно-учетной специальностью, 15 призывников направленны в Президентский полк московского Кремля.

«Мероприятия весеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции, военнослужащие, пополнившие ряды ВС РФ, не будут проходить службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей»,— подчеркнули в пресс-службе правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова