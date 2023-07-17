Волгоградский суд обязал чиновников найти управляющую компанию для МКД

Тракторозаводский районный суд Волгограда обязал районную администрацию провести конкурс и отобрать управляющую компанию для дома № 14 по улице Обливская. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки надзорное ведомство выяснило, что в июле 2021 года после инспекции Госжилнадзор лишил лицензии на управление многоквартирным домом (МКД) ООО «УК ГалаПарк». С тех пор жильцы упомянутого дома были лишены законного права на содержание и ремонт общедомового имущества, ежедневную уборку и т. д.

После вступления решения суда в силу чиновники департамента ЖКХ администрации Волгограда, вместе с сотрудниками администрации Тракторозаводского района в соответствии с региональным законодательством проведут конкурс и найдут новую управляющую компанию.

Дарья Васенина