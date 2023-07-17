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В Татарстане создали три новых батальона для участия в спецоперации

На территории Татарстана созданы три новых именных батальона для желающих принять участие в спецоперации. Об этом сообщает оперштаб по мобилизации в республике.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Один из батальонов — танковый, еще один — артиллерийский. Первый получил имя Героя России Дамира Исламова, второй — Героя Советского Союза легендарного Бориса Кузнецова. Название третьего батальона пока не огласили.

Все батальоны были сформированы на базе Казанского танкового военного училища. Они состоят только из контрактников.

"Ъ-Казань"

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