Астраханская компания оштрафована на 5 млн за загрязнение реки

Астраханское ПАО «Первая стивидорная компания» заплатит почти 5,15 млн руб за превышение концентрации тяжелых металлов в реки Бахтемир. Как сообщили в пресс-службе межрегионального управления «Росприроднадзора», решение Арбитражного суда Астраханской области вступило в силу после рассмотрения спора в 12 арбитражном апелляционном суде.

Сотрудники надзорного ведомства проверили деятельность организации совместно с ФГБУ «Севкасптехмордирекция» и установили, что деятельность значительно ухудшает экологическую обстановку прилегающего района.

«По данному факту юридическое лицо привлечено к ответственности по ч.4 ст.8.13 КоАП РФ (Нарушение требований к охране водных объектов)».

Превышающий 5 млн ущерб ответственному предложили заплатить добровольно, а после отказа обратились в суд, который и взыскал сумму.

Никита Маркелов