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Коммерсантъ FM
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Продажи Richemont выросли по итогам квартала на 14%

Швейцарская Compagnie Financiere Richemont объявила, что по итогам первого квартала 2024 финансового года (завершился 30 июня) ее продажи выросли на 14% в годовом исчислении. Объем продаж компании в первом квартале составил €5,32 млрд.

Производитель предметов роскоши отметил, что добиться такого роста продаж ему помогло, прежде всего, снятие коронавирусных ограничений в Китае. Благодаря этому продажи в странах Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на 32%, до €2,24  млрд. В то же время на американских рынках продажи оказались на 4% скромнее, чем в прошлом году, из-за высокой инфляции и падения потребительского спроса. В результате этот рынок уступил по объему выручки в первом квартале европейскому — €1,01 млрд против €1,13 млрд.

На открытии торгов в Цюрихе акции Richemont просели на 8%, так как показатели оказались хуже, чем ожидали аналитики.

Кирилл Сарханянц

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