Курултай Башкирии намерен осенью принять закон о проведении расчетов загрязнения воздуха

В начале осенней сессии депутаты Курултая Башкирии планируют принять в окончательном чтении проект закона «О внесении изменений в Экологический кодекс Республики Башкортостан», сообщает пресс-служба республиканского парламента. Законопроект был принят в первом чтении на заключительном заседании весенней сессии в июне.

Проектом закона предлагается наделить правительство республики полномочиями по определению порядка организации проведения сводных расчетов загрязнения воздуха. Работа проводится для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Сводные расчеты позволят выстроить более эффективную работу по снижению объема вредных выбросов. Правила проведения сводных расчетов загрязнения воздуха установлены Министерством природы России, отмечается в сообщении. Положительный опыт имеется у Татарстана и Челябинской области, а также в Иркутской, Калужской областях, Красноярском крае и ряде других регионов.

В 2022 году более 4,6 тысячи жителей Уфы, Стерлитамака и Салавата обратились в министерство природопользования и экологии республики с жалобами на качество атмосферного воздуха. Это в два раза больше, чем в 2021 году. Прокурорские проверки выявили, что за год число нарушений законодательства об охране воздуха выросло на 58%.

Майя Иванова

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