Елена Мизулина не вошла в перечень кандидатов на пост сенатора от исполнительной власти Омской области

Елены Мизулиной не оказалось в числе кандидатов в сенаторы от врио губернатора Омской области, единоросса Виталия Хоценко. 17 июля он подал в областную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы региона.
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«При подаче документов в избирательную комиссию Омской области на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора представил в том числе и список сенаторов. Елены Мизулиной в этом списке нет»,- сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
Госпожа Мизулина представляет исполнительную власть Омской области с 2015 года.
Виталий Хоценко - пока единственный претендент на пост омского губернатора, кто подал в облизбирком документы на регистрацию. Всего в числе выдвинутых кандидатов семь человек.