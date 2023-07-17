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обновлено 11:00

Елена Мизулина не вошла в перечень кандидатов на пост сенатора от исполнительной власти Омской области

Елены Мизулиной не оказалось в числе кандидатов в сенаторы от врио губернатора Омской области, единоросса Виталия Хоценко. 17 июля он подал в областную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы региона.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«При подаче документов в избирательную комиссию Омской области на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора представил в том числе и список сенаторов. Елены Мизулиной в этом списке нет»,- сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Госпожа Мизулина представляет исполнительную власть Омской области с 2015 года.

Виталий Хоценко - пока единственный претендент на пост омского губернатора, кто подал в облизбирком документы на регистрацию. Всего в числе выдвинутых кандидатов семь человек.

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Валерий Лавский

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