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Власти Башкирии предоставят «Анхель» участок для строительства придорожного комплекса

Глава Башкирии Радий Хабиров разрешил уфимской компании «Анхель», планирующей построить многофункциональный придорожный комплекс, предоставить в аренду без торгов участок в Уфимском районе. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Министерству земельных и имущественных отношений республики поручено заключить с компанией договор аренды.

Площадь участка кадастровой стоимостью 15,2 млн руб. составляет почти 12 тыс. кв. м, он расположен на трассе М-5 «Урал» вблизи села Авдон.

Проект «Анхель» в декабре 2022 года был включен в перечень региональных приоритетных инвестпроектов. Компания планирует вложить в строительство объекта 58 млн руб. и создать 20 рабочих мест. Ранее сообщалось, что придорожный комплекс будет включать в себя гостиницу, кафе, торговые ряды, магазин автозапчастей, станцию технического обслуживания и шиномонтаж.

Компания также сможет получить компенсацию части затрат на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, льготы по налогу на имущество организаций.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Анхель» создано в Уфе в июле 2017 года. Бенефициаром выступает Радик Хасанов. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. В 2022 году прибыль составила 177 тыс. руб. при выручке 221 тыс. руб.

Наталья Балыкова

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