В Башкирии супругам, живущим в браке 50 лет, предложили выплачивать по 10 тыс. руб.

Фракция ЛПДР в Курултае Башкирии подготовила республиканский законопроект о введении единовременных социальных выплат супружеским парам в связи с юбилейными датами совместной жизни.

В проекте закона сообщается, что выплата в размере 10 тыс. руб. будет предоставляться супругам, состоящим в зарегистрированном браке 50, 60 и 70 лет. При этом они должны не менее 10 лет постоянно проживать в Башкирии, за все время их брак не должен прекращаться или быть признан судом недействительным.

В случае его принятия закон будет действовать с 1 января 2024 года.

В обосновании к законопроекту не приводится данных, сколько таких пар на данный момент живет в республике.

Влада Шипилова

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