Гурманские будни

Австралия, к которой нас приучил Баллис

Новый проект ресторатора и шеф-повара, прочно осевшего в Москве австралийца Глена Баллиса, называется «КаттаКатта», что в переводе с одного из аборигенских наречий Зеленого континента означает «пещера, где спят звезды».

Вход в звездную опочивальню на Большом Козихинском ведет через красивейшую дверь в стиле московского модерна. Дизайнер Ирина Глик, придумавшая интерьеры едва ли не половины столичных ресторанов, умеет обыгрывать детали, отличающие ее проекты друг от друга. Не очень большое помещение удачно зонировано и делится на два зала: маленький и узкий, и большой, с высокой посадкой за барной стойкой. Интерьер — с использованием мрамора и дерева разных пород и с «фишками» вроде зеркал необычной формы, полов ярко-зеленой плитки и замысловатых светильников, сделанных на заказ по эскизам.

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Чем хороша австралийская кухня — во всяком случае в представлении Глена Баллиса, так это отсутствием строгих рамок. Австралия благодаря переселенцам испытала разнообразные влияния: и британское, и азиатское, и континентально-европейское. Сам Баллис говорит, что «КаттаКатта» навеян его воспоминаниями о Мельбурне, в котором он прожил 27 лет.

Меню здесь простое и понятное, в стиле Глена: все для того, чтобы собраться компанией и заставить стол тарелками и тарелочками с салатами, закусками и горячими блюдами. Собственно меню поделено на условно «большие» и «маленькие» тарелочки.

На закуску — хлеб, который Глен печет в собственной пекарне на пару с земляком-шефом Томом Халпиным (ресторан Maya) почти для всех ресторанов Патриков. Здесь он — пышный молочный «хоккайдо» в форме сайки.

Салаты представлены крабовым, который не сдобрен соусом, а подается в виде отдельных ингредиентов — упругих листьев салата романо, крабовых фаланг, манго, томатов и авокадо. Овощной — это большая продолговатая тарелка с кудрявыми листьями салата и редисом прямо с ботвой, заправка — из оливкового масла и винегрета.

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Тартар из говядины в популярном ныне классическом французском исполнении аккуратно замешан с дижонской горчицей, паштет из куриной печени подается с соусом чатни из сладкой айвы и «стейком» из хлеба с иранскими фисташками.

Сыр буррата предстанет перед вами с томатами и анчоусами, с тем чтобы подчеркнуть контраст ингредиентов — молочной бурраты, соленых анчоусов и сочных помидоров. Местное вителло тоннато отнюдь не классическое: вместо телятины тут листья романо под соусом на основе тунца и пармезана.

Популярный английский уличный фастфуд «фиш-энд-чипс» превратился в египетский сибас в тонкой панировке с соусом тартар из домашнего майонеза с чуть припущенным зеленым горошком. Стейк «Рибай» прожарки медиум с четырьмя видами соусов (демиглас, перечный, томатный и горчичный) лучше заказать с гарниром из молодого зеленого горошка в сливочном масле.

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В разделе десертов рекомендуем освежающую «Павлову» с клубникой и клубничным сиропом, десерт, отчасти напоминающий батончик Wagon Wheels, и рулет из миндальной муки с шоколадным конфитюром.

В винной карте — свежие и даже — при готовности — неординарные позиции тихих и игристых вин, за которые отвечает сомелье Сармат Габараев.

Большой Козихинский переулок, дом 10 Ежедневно, с 12:00 до 00:00

Необычные коктейли от изобретательного японца

В эту пятницу в «Кофемания Chef’s» пройдет сеанс гостевого бартендинга Юты Инагаки, партнера сети баров Butler The Japanese Bar, имеющей заведения в Токио, Гонконге и Москве. Юта родился и вырос в Японии, путешествовал, работал в баре в Гонконге, но зов предков (его прабабушка была родом из России) привел его к открытию одноименного бара на Сретенке.

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Японский бармен любит демонстрировать приверженность к премиальному алкоголю и не скрывает непреодолимой страсти к экспериментам — он умело соединяет ингредиенты и видоизменяет вкусы при помощи разнообразных техник. Легкий цитрусовый Mandarin Paloma является твистом на один из самых известных мексиканских коктейлей, который смешивают с японским мандарином. Молочный и свежий Snowball — сочетание нефильтрованного саке и безалкогольного японского калписа. Хорошим продолжением вечера станет White Negroni Sbagliato: современный и в то же время строгий коктейль приобрел японские мотивы за счет цитрусового плода джабара и свежего огурца. Shiso Gimlet понравится тем, кто любит цветочно-травяные миксы. Главный ингредиент, пряная шисо (разновидность мяты) обыграет джин и подарит напитку богатую ароматику.

Спиридоньевский переулок, дом 17 21 июля, с 20:00

Ольга Карпова