На благоустройство озера в парке «Волна» в Уфе выделят до 2,5 млн рублей

Администрация Ленинского района Уфы ищет подрядчика для благоустройства малого озера в парке «Волна», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 2,4 млн руб. Итоги аукциона подведут 8 августа. Работы профинансирует бюджет города.

Согласно аукционной документации, в парке до 30 сентября появятся две пары деревянных качелей и светильники.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае этого года администрация уже заключила контракт с предпринимателем Наилей Майоровой на благоустройство территории вокруг малого озера на 18,9 млн руб. Подрядчик должен до 30 сентября уложить тротуарную плитку, круговую дорожку и площадку из террасной доски.

Ранее на благоустройство озера выделялись около 30 млн руб. ООО «Уфастрой» нужно было до 1 ноября 2020 года очистить и углубить водоем, а рядом обустроить смотровую площадку, релакс-зону и фонтан с подсветкой.

Венера Хисамова

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